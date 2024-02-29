Afrika’dan geri döndü, hazır olun! Perşembe günü Türkiye'yi sarıp sarmalayacak…

ensonhaber.com
Türkiye'de kış mevsimi, beklenen sert havaları yaşatamadı ve şubat ayı da mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Ülkemiz, en sıcak ocak ve şubat ayını geride bıraktı. Bahar havasının erken geldiği düşünülürken, mart ayında soğuk hava müjdesi verilmişti.
Ancak, meteoroloji kaynakları Marmara Bölgesi için yeni bir uyarıda bulundu.
Perşembe günü ülkemize giriş yapacak olan bir hava olayı, beklenmedik bir şekilde göz gözü görmeyecek durumlar yaratabilir.
Perşembe yurda giriş yapacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Perşembe günü yurdumuza giriş yapacak olan hava olayıyla ilgili vatandaşları uyardı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yarın (Perşembe), Afrika üzerinden yurdumuza çöl tozu geliyor. Hava kalitesi düşecek..."