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Afrika’dan geri döndü, hazır olun! Perşembe günü Türkiye'yi sarıp sarmalayacak…

Afrika’dan geri döndü, hazır olun! Perşembe günü Türkiye'yi sarıp sarmalayacak… Meteoroloji uzmanları bu defa tüm Türkiye'yi kesin bir dille uyardı. Perşembe gününden itibaren giriş yapıyor. Adeta tozu dumana katacak…