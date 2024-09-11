Ağzınızda limonlu su çalkalayın, o ürünlerden kurtulun... Doğal bir diş beyazlatıcı olan limon, düzenli olarak gargara yapıldığında gözle görünür etki sağlıyor.

Yağmur Dinç

İnci gibi dişlere sahip olmayı kim istemez...

Yediklerimizden ve içtiklerimizden dolayı beyazlığını kaybeden dişlerimiz, gülüşümüzü etkiliyor.

Daha temiz ve özgüvenli bir gülüş için, doğal yollara başvurmak gerekiyor.

Bu durumda, hemen bir limon alın ve suya sıkın. Bu karışım ile her gün ağzınızı çalkalayın, bakın neler oluyor...

DİŞ BEYAZLATIYOR

Günde 1 kere limonlu su ile gargara yapmak, diş üzerindeki yemek kalıntılarının giderilmesine yardımcı olur. Bu şekilde, daha beyaz dişlere kavuşmak mümkündür.

Aynı zamanda limon, antibakteriyel özelliği sayesinde ağız hijyenini de sağlar.