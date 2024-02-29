Aidat oyununa gelmeyin! Kredi kartınızdan çekiliyorsa dikkat... Kredi kartı kullanım ücreti olarak yansıyan ücretler tüketicilerin şikayetini arttırırken, uzmanlar dikkat çeken bir noktaya değiniyor.

ensonhaber.com

Kredi kartı, tüm dünyada nakit ihtiyacını karşılayan ve ödeme kolaylığı sağlayan bir yöntemdir.

Ülkemizde aktif olarak 103 milyon kredi kartı kullanılıyor. Bu kapsamda, özel bankalar müşterilerinden "aidat" adı altında kart kullanım ücreti alıyor.

Özellikle bu yıl, yüzde 50'lere varan aidatlar tüketicilerin hoşuna gitmedi.

Kredi kartı aidatı ödeyenler, duruma ilişkin uzmanlar tarafından uyarılıyor.

Kimse bilmiyor

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Küçük, "Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak." Aslında aidat vermek zorunda değiliz. Her banka müşteri isterse ücretsiz kart verme zorunluluğu var." dedi.

Ama bu durum yeterince bilinmiyor ve müşterilere hatırlatılmıyor.