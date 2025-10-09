Aile için okunacak dualar: Anne, baba ve kardeş için birlik duası

Aile bireylerimizi korumak, huzurlu ve sağlıklı olmaları, hayatlarının bereketle dolması herkesin en büyük dileklerinden biri.

Dinimizde anne, baba ve kardeşler için okunacak özel dualar bulunuyor.

Aile için okunacak bu dualar, kalpten samimi bir şekilde dilendiğinde manevi bir güç ve huzur kaynağı olur.

Sabah-akşam vakitlerinde veya ihtiyaç anlarında okunarak hem aile bağlarını güçlendirmek hem de hayatın zorluklarına karşı manevi destek sağlamak mümkündür.

İşte; anne, baba ve kardeşe okunabilecek en güzel dualar...

ANNE VE BABA İÇİN DUA

Kur’an-ı Kerim – İsrâ Suresi 24. Ayet

Arapça:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Türkçe Okunuşu:

“Vakhfid lehumâ cenâha’z-zulli mine’r-rahmeti ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî saghîrâ.”

Anlamı:

“Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl şefkatle yetiştirdilerse, Sen de onlara öyle merhamet et.”

KARDEŞLER İÇİN DUA

Kur’an-ı Kerim – Haşr Suresi 10. Ayet (bölümü)

Arapça:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Türkçe Okunuşu:

“Rabbenâ’ğfir lenâ ve li-ikhvâninellezîne sebekûnâ bil-îmâni ve lâ tec‘al fî kulûbinâ ghillen lillezîne âmenû, Rabbenâ inneke raûfun rahîm.”

Anlamı:

“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde müminlere karşı kin bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz Sen çok şefkatli, çok merhametlisin.”

AİLE BİRLİĞİ İÇİN DUA

Kur’an-ı Kerim – Furkan Suresi 74. Ayet

Arapça:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Türkçe Okunuşu:

“Vel-lezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a‘yunin vec‘alnâ lil-muttaqîne imâmâ.”

Anlamı:

“Ve onlar şöyle derler: Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl.”