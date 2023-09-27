Akaryakıtta müjdeli haber: İndirim geldi! İşte 27 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıtta zam yağmurundan sonra araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Bu gece itibarıyla benzine indirim geldi, fiyatlar güncellendi. İşte 27 Eylül akaryakıt fiyatları…

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Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Zam yağmurunun ardından akaryakıtta gelen indirim haberi, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 1 lira 94 kuruş indirim yapıldı. Güncel fiyatlar ise merak konusu.

Peki, benzin ne kadar oldu? İşte 27 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İSTANBUL

Benzin: 36,61 TL

Motorin: 40,02 TL

LPG (Otogaz): 17,78 TL

ANKARA

Benzin: 37,25 TL

Motorin: 40,56 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

İZMİR

Benzin: 37,37 TL

Motorin: 40,75 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL