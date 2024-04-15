Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor.
32. haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek Alanyaspor ve Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.
Futbolseverler zorlu Alanyaspor - Galatasaray mücadelesinin detaylarını araştırmaya başladı.
Galatasaray, ligde oynadığı 31 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 84 puan topladı.
Alanyaspor ise Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 42 puan topladı.
Galatasaray ile Alanyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 4-0 kazandı.
İki ekip şimdide 32. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu maç için geri sayım başladı.
Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Alanyaspor -Galatasaray maçı ne zaman?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.