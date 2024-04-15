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Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...