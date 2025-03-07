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Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Galatasaray maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Alanyaspor - Galatasaray maçının bilgileri...