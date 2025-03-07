Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 20 galibiyet 5 beraberlik alan sarı kırmızılılar 65 puan ile zirvede yer alıyor.
Öte yandan Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Alanyaspor ise bu sezon oynadığı 25 maçta topladığı 31 puan ile 12. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
Futbolseverler Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, Alanyaspor - Galatasaray maçının detayları...
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 8 Mart 2025 Pazar günü saat 20:30'da başlayacak.
GAIN Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.