Amazon'dan şaşırtan karar: Tesisler kapatılacak...

Yağmur Dinç

E-ticaret devi Amazon, şaşırtan bir karara imza attı.

Şirket, önümüzdeki hafta yedi lokasyonda tesis kapatacağını ve bin 900 tam süreli ve sözleşmeli işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Amazon'un bu kararı almasının başlıca nedeni, şirketin daha önce uyguladığı bir modele geri dönme isteği oldu.

Amerikalı şirket, 2020 yılı öncesinde uyguladığı stratejiye benzer bir şekilde, küçük işletmeleri kullanarak masrafsız teslimat modeline geri dönmeyi planladığı belirtildi.

Amazon sözcüsü Barbara Agrait'in yaptığı açıklamada,"Quebec operasyonlarımızın yakın zamanda gözden geçirilmesinin ardından, 2020'ye kadar sahip olduğumuza benzer şekilde yerel küçük işletmeler tarafından desteklenen üçüncü taraf teslimat modeline geri dönmenin, müşterilerimize uzun vadede aynı harika hizmeti ve daha da fazla tasarruf sağlamamızı sağlayacağını gördük" ifadeleri kullanıldı.

Amazon, işten çıkarılan çalışanlara 14 haftaya kadar maaş ve iş bulma desteği gibi bir geçiş paketi sunacağını da açıkladı.