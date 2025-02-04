Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 25. haftasında sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor.

Euroleague'deki son maçında Olympiakos'a 92-89 mağlup olan Anadolu Efes bu sezon 11 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı.

Avrupa arenasındaki 861. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 860 karşılaşmada 483 galibiyet ve 377 yenilgi aldı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Anadolu Efes deplasmanda 64-74'lük skor ile kazanmıştı.

Basketbolseverler Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı 4 Şubat 2025 Salı günü saat 20:30'da oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak Anadolu Efes - Real Madrid maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.