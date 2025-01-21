Ankara merkezli tekstil devi iflas ile burun buruna geldi! 81 ilde mağazası bulunuyordu

Haber Merkezi

Ankara’nın önde gelen tekstil üreticileri arasında yer alan İnler Tekstil konkordato talebiyle sektörü şaşkına çevirdi. Nerdeyse 81 ilin tümünde mağazaları bulunan giyim devi hakkında çıkan mahkeme kararı sektörde deprem etkisi yarattı.

Ankara merkezli olan giyim lideri İnler Tekstil Parfümeri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapmış olduğu konkordato talebi yanıtlandı.

Şirketin konkordato talebi hakkında mahkeme, 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İÇİN 1 YIL SÜRE!

İnler Tekstil daha önce yaşanan mali sıkıntılar sebebiyle geçici mühlet kararı da almıştı. 16 Ocak 2025 itibarıyla bu süre sona erecek ve kesin mühlet süreci devreye girecek. Şirketin bu süreçte faaliyetlerine devam ederken borçlarının yapılandırılması hedefleniyor.

14 Ocak tarihi ile başlamış olan konkordato sürecinde ilgili şirket, alacalıları, rehinli alacaklıları ve sözleşmeleri hukuki sonuçlar doğuracak.

KARARLAR KOMİSER HEYETİNDEN GEÇECEK

Ayrıca mahkeme söz konusu konkordato sürecinde, aaliyetlerinin denetimi için komiserler kurulu oluşturdu. Kurulda komiser olarak, Mustafa Arslan (sektör uzmanı), Kadir Kantar (bağımsız denetçi), Erdem Karadaş (hukukçu) görevlendirildi.

Komiser heyeti olarak görevlendirilen kurul, konkordato süreci boyunca şirketin tüm faaliyetlerini ve yönetim organlarının işlemlerini denetleyecek. Şirket yönetiminin aldığı kararların geçerliliği, komiserler kurulunun onayına tabi olacak.