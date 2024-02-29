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Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçeler saatlerce elektriksiz kalacak! İşte, 29 Şubat elektrik kesinti listesi

Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçeler saatlerce elektriksiz kalacak! İşte, 29 Şubat elektrik kesinti listesi Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 29 Şubat elektrik kesintileri…