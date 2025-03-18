Anne, babalar dikkat! O çocuk eşofmanları piyasadan toplatılıyor: İşte nedeni…

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Ticaret Bakanlığı tarafından piyasada yer alan ancak sağlık açısından çeşitli tehlikelere yol açma ihtimali olan birçok ürün bakanlığa ait Güvensiz Ürün Bilgi sisteminde ilan edilmeye devam ediliyor.

Hız kesmeden devam eden denetimler sonucunda güvensiz ürün listesi giderek uzarken özellikle çocuk giyim ürünlerinde dikkatli olunması gerektiği göze çarpıyor.

Denetim sonuçlarının yayınlanmaya başladığı günden bu yana birçok çocuk kıyafeti, oyuncağı ve okul eşyasında tespit edilen sağlığa zararlı maddeler son olarak bir eşofman markasında daha tespit edildi.

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Yapılan incelemeler sonucunda “Mavi Eşofman Takımı” adlı markaya ait olan çocuk giyim ürünün piyasa arz edilmesi yasaklanırken hali hazırda satışı yapılan ürünlerinde toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi sisteminde yer alan neden ise “Ts En 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik- Çocuk Giysilerinden Kullanılan Karbon ve Büzme İpleri Standardının Gereklerini Karşılamamaktadır.” Olarak belirtildi.