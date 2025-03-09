AÖF 2025 sınav takvimi: Bahar dönemi vize ve final sınavları ne zaman?

Haber Merkezi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi sınav takvimi öğrencilerle paylaşıldı.

AÖF öğrencileri, 21 Şubat Cuma günü sona eren kayıt yenileme ve ders seçimi sürecinin ardından sınav tarihlerine odaklandı.

AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim gören öğrenciler, bahar döneminde ara sınav ve final sınavı olmak üzere iki tane sınava girecek.

Peki, AÖF vize ve final sınav tarihleri ne zaman? İşte sınav takvimi...

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE VE FİNAL TARİHLERİ 2025

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF öğrencileri için en önemli tarihlerden biri olan dönem sonu (final) sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.

Ayrıca, geçmiş dönemlerde başarısız dersi bulunan öğrenciler için yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025’te düzenlenecek.