Araç sahibi olanlar yandı! Yargıtay boşanma sebebi saydı… Yargıtay’dan olay yaratacak bir emsal karar verildi. Araç sahibi olanların artık o hamleyi yapmadan önce mutlaka izin alması gerekecek…

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Yargıtay, o hamleyi kusurlu buldu ve boşanma sebebi olarak kabul etti. Araç sahibi olan bireyler eğer evlilerse o hamleyi yapmadan önce mutlaka izin almalılar.

Yargıtay, bir boşanma davasında evlilik birliği içerisinde eşinin görüşünü almadan arabayı satan kocayı kusurlu bularak bu davranışı boşanma sebebi saydı.

Verilen bu karar hukukçular neslinde ise, bir eşin diğerini haberdar etmeden maddi kararlar almasının 'ekonomik şiddet' olarak değerlendirilebileceğini ve kişilik haklarına saldırı anlamına geldiğini belirtiyor.

Boşanma davası sebebi sayıldı…

Bir kadın, eşinin sorumluluklarını yerine getirmediğini, sürekli alkol aldığını, ziynet eşyalarını bozdurduğunu ve danışmadan arabayı sattığını iddia ederek boşanma davası açtı.

Açılan boşanma davasında Aile mahkemesi, davalı kocayı kusurlu bularak çiftin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi.

Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, babanın çocuğu için aylık 350 lira nafaka ile kadının ziynet eşyalarına karşılık olan 20 bin lirayı boşandığı eşine ödemesine hükmetti.

Mahkemeye itiraz etti Yargıtay’da haksız buldu…

Davalı eş aile mahkemesinde alınan kararı kabul etmedi. Verilen karara itiraz eden davalı koca, soluğu Yargıtay’da aldı.

Dosyayı Yargıtay’a taşıyan davalı koca, evlilik birliği içerisinde maddi yükümlülükleri yerine getirmeyen tarafın kendisinin değil eşinin olduğunu, eşinin sürekli olarak ‘senin paran, benim param’ diyerek erkeklik gururuyla oynadığını öne sürerek yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını talep etti.

Davalı kocanın talebini değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da haksız bulundu. Aile mahkemesince verilen boşanma kararını onadı.

Avukatlar değerlendirdi…

İstanbul Barosu avukatı Dilek Yüksel davayı değerlendirerek dava hakkında şu sözlere değindi, “Evlilik birliği devam ederken eşinin görüşünü almadan arabayı satmak, evlilik birliğinin yönetimi konusunda ekonomik şiddete yönelik bir davranıştır.

Ayrıca eşine haber vermeden aracın satılması güven sarsıcı davranışlardandır. Bu sebebe dayanarak evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir” dedi.

Avukat Serdar İpek ise, Yargıtay'ın bu kararını değerlendirirken, evlilik birliği içinde eşlerin birbirlerinin fikirlerini almadan maddi kararlar almalarının huzuru bozabileceğini ve bu durumun boşanma davasında kusur olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Ayrıca İpek, son dönemde dijital paraya ilgi duyan kişilerin evlilik birliği içinde birikimlerini kaybetmeleri durumunda, eşlerden birinin bu konuda rızasız hareket etmesinin kusur olarak kabul edilebileceğini ifade etti.