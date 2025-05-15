Araç sahiplerini ilgilendiriyor: İşte yakıt tüketimini yarı yarıya indiren yöntemler

Haber Merkezi

Son yıllarda hızla artan yakıt fiyatları, araç sahiplerini tasarruf arayışına soktu.

Özellikle yüksek motorlu araç sahipleri, yakıt giderlerinin artmasıyla bütçelerini dengelemek için yeni stratejiler geliştirmeye başladı.

Uzmanlar, küçük ama etkili değişikliklerle yakıt tüketiminin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.

İşte, araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken 5 temel adım:

DÜZENLİ BAKIM

Uzmanlar, aracın düzenli bakımlarının yakıt tüketimini düşürmedeki rolünü vurguluyor. Özellikle motor yağı, hava filtresi, bujiler ve lastik basıncı gibi unsurların doğru şekilde bakımı, aracın yakıt verimliliğini artırabiliyor.

ANİ HIZLANMALARDAN KAÇINMAK

Uzmanlar, ani hızlanma ve sert frenlemelerden kaçınılmasını tavsiye ediyor. Bu tür sürüş alışkanlıkları, yakıtın gereksiz yere harcanmasına yol açar. Akıcı bir sürüş tarzı benimsemek, daha düşük yakıt tüketimi sağlamakla birlikte, aracın ömrünü de uzatır.

ARACI HAFİFLETMEK

Araçlar, gereksiz yüklerle daha fazla yakıt tüketir. Bagajdaki fazla eşyalar, özellikle uzun yolculuklarda aracın yakıt tüketimini artırabilir. Uzmanlar, kullanılmayan eşyaların araçta taşınmaması gerektiğini belirtiyor.

HIZ LİMİTİ VE SÜRÜŞ HIZI

Yüksek hızda yapılan sürüş, motorun daha fazla yakıt tüketmesine neden olur. Uzmanlar, aracın hız sınırına uygun olarak sürülmesinin yakıt tüketimini büyük ölçüde azaltabileceğini ifade ediyor. Yavaş sürüş yapmak, daha ekonomik bir yolculuk sağlar ve yakıtın daha verimli kullanılmasına olanak tanır.

KLİMAYI SIK SIK KULLANMAYIN

Araçlarda klima ve diğer elektrikli aksesuarlar, motoru zorlayarak daha fazla yakıt tüketilmesine neden olur. Uzmanlar, sıcak havalarda klima kullanımının araçtaki yakıt tüketimini %10-15 oranında artırabileceğini belirtiyor. Klima kullanımı gereksizse, camları açmak veya daha düşük fan hızlarında çalıştırmak öneriliyor.