Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için “Aile Destek Programı” kapsamında her ay aile destek ödemeleri yapılıyor.

2022 yılından itibaren düzenli bir şekilde gerçekleşen ödemeler ihtiyaç sahipleri tarafından dört gözle bekleniyor.

Aralık ayına girmemizle birlikte ihtiyaç sahipleri aile destek ödemeleri için tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ayki ödemelerin 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenmiş olup 4 farklı gelir için 850 TL ile 1250 TL tutarları arasında değişkenlik gösteriyor.