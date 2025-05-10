Arda Güler sürprizi! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona ve Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında karşı karşıya gelecek.
Milli yıldızımız Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Bitime 4 hafta kala avantajlı konumda bulunan Barcelona taraftarı önünde Real Madrid'i yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor.
Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı Türk futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı dev maçın detaylarını sizler için derledik.
Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın bilgileri…
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?
Barcelona - Real Madrid maçı 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 17.15'te oynanacak.
Arda Güler 11'de başlayacak mı?
İspanyol basınına göre milli yıldızımız Arda Güler, El Clasico'ya ilk 11'de başlayacak.