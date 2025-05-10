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Arda Güler sürprizi! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arda Güler sürprizi! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'nın 35. haftasında oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın bilgileri...