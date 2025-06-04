Arefe günü bankalar açık mı? 5 Haziran Arefe günü banka çalışma saatleri

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2025 yılı Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için kritik tarih ise 5 Haziran Perşembe, yani arefe günü.

Bayram hazırlıkları kapsamında banka işlemlerini tamamlamak isteyenler, "Arefe günü bankalar açık mı, saat kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtını arıyor.

5 HAZİRAN 2025 AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü Türkiye’de yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumları ve devlet daireleri sabah saatlerinde açık olacak, ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek.

Bankalar 5 Haziran’da sabah saatlerinden itibaren müşteri kabul edecek, ancak öğleden sonra banka şubeleri kapalı olacak.

Öte yandan, EFT işlemleri öğleden sonra yapılsa bile ancak bayram sonrası ilk mesai günü olan 10 Haziran Salı günü işleme alınacak. Ancak, FAST ve havale işlemleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar üzerinden 7/24 gerçekleştirilebilecek.