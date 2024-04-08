Arife günü bankalar açık mı, kapalı mı? 9 Nisan mesai saatleri 2024! Bayram öncesi arife gününde banka işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, mesai saatlerini kontrol ediyor. Bu kapsamda, 9 Nisan arife günü bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. İşte bankaların çalışma saatleri!

ensonhaber.com

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramdan bir önceki gün olan arife günü ise 9 Nisan Salı gününe denk geliyor.

Arife günü yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşun mesai saatleri değişkenlik gösteriyor.

Banka işi olan vatandaşlar, arife günü açık olup olmadığını araştırıyor.

Arife günü bankalar açık mı, kaça kadar? 9 Nisan Salı bankalar açık mı? İşte banka çalışma saatleri 2024!

Arife günü bankalar açık mı?

9 Nisan Salı arife günü yarım gün resmi tatil olması sebebiyle bankalar öğlene kadar (13.00) hizmet verecek.

Öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek, öğleden sonra yapılan işlemler ise ya FAST sistemi ile ya da bir sonraki iş gününde yani 15'inde hesaba geçecek.