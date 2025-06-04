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Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi olarak idrak edilen arife günü, 5 Haziran Perşembe'ye denk geliyor.

Perşembe günü toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, "ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.

Metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşımalar dini ve milli bayramlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak arife günü buna dahil olacak mı merak ediliyor.

Peki; arife günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2025 metro, metrobüs, otobüs bedava mı? İşte yanıtı...

5 HAZİRAN 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edeceğini belirtti.

İzmir ve Ankara'da da toplu taşımanın bayram süresince ücretsiz olması öngörülüyor.

Ancak arife günü böyle bir tarife söz konusu değil; uygulama yalnızca bayram günlerini kapsıyor.