Asgari ücretle çalışanlara müjde! Kıdem tazminatı 200 bin TL… Asgari ücretle çalışan kişilerin kıdem tazminatları yatan brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. Asgari ücretin artmasıyla birlikte brüt ücretlerde de yükseliş yaşandı. İşte, yaşanan bu yükselişin ardından kıdem tazminatı tutarı 200 bin TL’yi bulabilecek...

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Herkesin merakla beklediği asgari ücret tutarı geçtiğimiz gün akşam saatlerinde açıklandı. Asgari ücret, yüzde 49.11’lik artış ile 17 bin 2 liraya yükseldi.

Asgari ücretin yükselmesiyle birlikte brüt asgari ücrette de yükselme yaşandı. Brüt asgari ücretin yükselmesiyle birlikte kıdem tazminatı oranları da buna göre değişiyor.

Belli şartları sağladıktan sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanan ya da işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlar 2024 yılı itibariyle yeni brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı alamaya hak kazanacak.

Asgari ücretli olarak 10 yıl çalışma süresine sahip bir kişinin işten çıkarılması halinde kıdem tazminat oranı 200 bin 21 lira olacak.

Ayrıca kişi, kıdem tazminatının yanında varsa ihbar tazminatı, izin günleri ve ek ödemelerden kaynaklanan haklarını da talep edebilecek.