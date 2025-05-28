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Asgari ücretlilerin zam beklentisi, artıyor...

Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında geçimini sürdürmeye çalışan vatandaşlar, "Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz'da maaşlar artacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

Konuya dair merak edilenlere ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi.

Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı.

Peki; temmuz'da zam gelecek mi? Ara zam olacak mı?

İşte 2025 Temmuz asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler…

ARA ZAM BEKLENTİSİ

AK Parti'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili gelen sorulan soruya "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı." yanıtını verdi.

Temmuz 2025 döneminde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak netlik kazanacak.