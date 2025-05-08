Askerlik 3 aya mı düşecek? MSB açıkladı: Askerlik süresi...

Yağmur Uçar

'Askerlik 3 aya düşüyor' iddiaları, sosyal medyanın gündemine düştü.

Askerlik süresinin kısaldığına dair ortaya atılan iddialar kafa karışıklığına neden oldu.

6 ay olan zorunlu askerlik hizmetinin 3 aya inip inmeyeceği merak konusu olurken, gözler de Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi açıklamasına çevrildi.

2019 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri düzenlenmişti.

Peki; Askerlik süresi kısalıyor mu, 3 aya mı inecek? İşte, detaylar...

ASKERLİK SÜRESİ KISALACAK MI 2025

Askerlik 3 aya mı düşüyor iddiaları bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer aldı.

Askerlik 3 aya mı düştü, askerlik süresi kısalıyor mu? iddialarına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından net açıklama yapıldı.

MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

ASKERLİK SÜRELERİ

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince, askerlik hizmet süresi;

- Erbaş ve erler için altı ay,

- Yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır.

- 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Millî Savunma Bakanlığı’nca uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine devam edebilmektedir.