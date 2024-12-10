UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başlıyor…
Bu hafta Arda Güler’li Real Madrid, Atalanta ile kozlarını paylaşacak.
Avrupa’da üst üste aldığı yenilgilerle sarsılan eflatun-beyazlılar, İtalya temsilcisi Atalanta karşısında moral arıyor.
Tüm gözler, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler üzerinde. Futbolseverler, Atalanta-Real Madrid mücadelesinin hem taktiksel mücadelesini hem de Arda Güler'in sahaya çıkma ihtimalini yakından takip ediyor.
Peki, Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? İşte dev karşılaşmaya dair detaylar...
ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Atalanta-Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü (bu akşam) saat 23:00'te başlayacak. Mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Lig’de son olarak Girona karşısında ilk 11 oynayan Arda Güler’in, Devler Ligi’nde Atalanta karşısında da ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.