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Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftada milli oyuncumuz Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi Real Madrid, Atalanta'ya konuk oluyor. Dev mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? İşte mücadeleye ilişkin detaylar...