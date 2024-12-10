Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?
Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başlıyor…

Bu hafta Arda Güler’li Real Madrid, Atalanta ile kozlarını paylaşacak.

Avrupa’da üst üste aldığı yenilgilerle sarsılan eflatun-beyazlılar, İtalya temsilcisi Atalanta karşısında moral arıyor.

Tüm gözler, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler üzerinde. Futbolseverler, Atalanta-Real Madrid mücadelesinin hem taktiksel mücadelesini hem de Arda Güler'in sahaya çıkma ihtimalini yakından takip ediyor.

Peki, Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? İşte dev karşılaşmaya dair detaylar...

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü (bu akşam) saat 23:00'te başlayacak. Mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lig’de son olarak Girona karşısında ilk 11 oynayan Arda Güler’in, Devler Ligi’nde Atalanta karşısında da ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

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Kübra Kireççi
Editor