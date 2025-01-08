Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya Süper Kupası
Haber Merkezi

İspanya Süper Kupa heyecanı devam ediyor!

Yarı finalde karşı karşıya gelecek olan Athletic Bilbao ve Barcelona, final biletini almak için kozlarını paylaşacak.

Bordo-lacivertliler, La Liga’daki formsuz gidişatını telafi etmek isterken, Athletic Bilbao ise ligdeki yenilmezlik serisini bu önemli maçta da sürdürme amacında.

Kazanan ekip, Real Madrid - Mallorca eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arabistan’ın Cidde şehrinde oynanacak olan Athletic Bilbao - Barcelona maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

Dev mücadele TİVİBU SPOR 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.

Barcelona: Inaki Pena; Koundé, Pau Cubarsi, İnigo Martinez, Balde; Casado, Pablo Torre, Pedri; Fermin, Raphinha, Lewandowski

ensonhaber icon
Kübra Kireççi
Editor