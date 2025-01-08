Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya Süper Kupası

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İspanya Süper Kupa heyecanı devam ediyor!

Yarı finalde karşı karşıya gelecek olan Athletic Bilbao ve Barcelona, final biletini almak için kozlarını paylaşacak.

Bordo-lacivertliler, La Liga’daki formsuz gidişatını telafi etmek isterken, Athletic Bilbao ise ligdeki yenilmezlik serisini bu önemli maçta da sürdürme amacında.

Kazanan ekip, Real Madrid - Mallorca eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arabistan’ın Cidde şehrinde oynanacak olan Athletic Bilbao - Barcelona maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

Dev mücadele TİVİBU SPOR 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.

Barcelona: Inaki Pena; Koundé, Pau Cubarsi, İnigo Martinez, Balde; Casado, Pablo Torre, Pedri; Fermin, Raphinha, Lewandowski