ATM’den para çekecekler dikkat! Limitler değişti: İşte, yeni limitler

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Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşın artan nakit ihtiyacına karşı bankalar harekete geçti. Özellikle bayram harcamaları, seyahat ve kurbanlık alımları gibi nedenlerle yükselmesi beklenen nakit talebini karşılamak için ATM'lerde önemli bir güncellemeye gidildi.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla çok sayıda özel banka, günlük ücretsiz para çekme limitlerini artırma veya yeniden düzenleme kararı aldı. Bazı bankalar ise kullanıcılarını ücretli işlem sınırları konusunda bilgilendirerek yeni limit politikalarını devreye soktu.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, özel bankaların ardından kamu bankalarının da kısa süre içinde benzer bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

LİMİTLER DEĞİŞTİ!

Türkiye'nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası, uzun zamandır 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.

Bankanın internet sitesinde yer verilen bilgilendirme notunda "Segment ayrımı olmadan tüm müşterilerimiz kartlı ya da kartsız (QR / Bluetooth) 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası tutarlar için ücretli nakit çekim işlemi yapabiliyor.​" ifadelerine yer verildi. Öte yandan özel bankalar arasında yer alan DenizBank, rakip bankaların altında kalan 7 bin 500 TL'lik günlük ücretsiz para çekme sınırını 10 bin TL'ye yükseltti.

İŞTE BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ

Yapı Kredi: 10 bin TL

Akbank: 10 bin TL

Denizbank: 10 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Vakıfbank: 20 bin TL

Ziraat Bankası: 10 bin TL

Halkbank: 10 bin TL

Garanti BBVA: 10 bin TL

ING Bank: 10 bin TL

Fibabanka: 15 bin TL

Enpara: 10 bin TL