ATM’lerde yeni kriz: O banknotlar için harekete geçildi! Şikayetler artıyor

Haber Merkezi

Son günlerde Türkiye genelinde ATM’lerden para çeken birçok vatandaş, ellerine geçen yırtık, kopmuş veya bantlanmış banknotlar nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade ediyor.

Sosyal medya ve şikayet platformlarında hızla yayılan görseller, bankaların para dağıtım sistemlerine yönelik ciddi soru işaretleri oluştururken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların tepkisini artırdı.

Özellikle bayram öncesi acil nakit ihtiyacı olan kişiler için durum daha da can sıkıcı hale gelirken, birçok vatandaş yıpranmış paraları harcayamadıklarını ve değiştirmek için bankalara yönlendirildiklerini belirtiyor.

YIPRANMIŞ PARA SORUNU GİDEREK BÜYÜYOR

ATM’lerden çekilen yıpranmış para sorununun giderek büyümesinin nedenleri arasında, 200 liralık banknotların aşırı kullanımının ve uzun süre dolaşımda kalmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

Vatandaşlar ise, özellikle hasarlı para veren ATM’lerdeki sorunların acil olarak çözülmesini ve para yutma gibi durumlarda geri ödeme işlemlerinin daha hızlı sonuçlanmasını talep ediyor.