Ayaklarınızda 1 gece bekletin, sandalet ve terlikleri rahatça giyin...

Yazın gelmesiyle birlikte sandaletler, açık ayakkabılar ve plaj stiline geçiş yapıyoruz.
Peki ya ayaklarınız...
Ayaklar kış boyunca kapalı ayakkabı giymekten bakımsız kalmış olabilir.
Ayak bakımı, hem sağlıklı hem de estetik açıdan önemlidir.
İşte yaz aylarında pürüzsüz ve bakımlı ayaklara sahip olabilmeniz için yapmanız gereken maske...
YAZ ÖNCESİ AYAK MASKESİ
Zeytinyağını ve toz şekeri karıştırarak bir macun kıvamı elde edin.
İsterseniz, 1-2 damla lavanta yağı ekleyerek maskenize rahatlatıcı bir koku katabilirsiniz.
Ayaklarınıza maskeyi nazikçe masaj yaparak uygulayın. Özellikle topuklar ve parmak aralarındaki sert bölgelerde daha fazla odaklanın.
Maskeyi ayaklarınızda 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
Ayaklarınızı kurulayın ve ardından nemlendirici bir kremle nemlendirerek bakımınızı tamamlayın.
Bu basit maske, ayaklarınızı yumuşatıp ölü deriden arındırırken, aynı zamanda gevşetici etkisiyle rahatlamanızı sağlar. Düzenli kullanımda, ayaklarınızdaki sertliklerin azalmasına ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.