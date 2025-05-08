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Ayaklarınızda 1 gece bekletin, sandalet ve terlikleri rahatça giyin...

Ayaklarınızda 1 gece bekletin, sandalet ve terlikleri rahatça giyin... Havaların ısınması ile birlikte ayakkabı tercihleri de sandalet ve terlik gibi açık seçeneklere yöneliyor. Peki; ayaklarınız buna hazır mı? İşte ayaklarınıza bakım yapacak olan o tarif...