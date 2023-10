Ayakta uyuyanlar buraya! Sebebini öğrenince doktora koşacaksınız... Uyku hayatımızın bir parçasıdır. Aralıklı zamanlarda derin uykular, bazen sıradan bir ihtiyaçken bazen de bir hastalık veya tehlike işareti olabilir. Uyku genel olarak sağlığımızın bir göstergesidir. Eğer sık ve derin uykular sizi endişelendirecek seviyedeyse, bu durumun altında yatan nedenleri ve olası sonuçları ele aldığımız yazımıza göz atın...

ensonhaber.com

Bebeklik döneminden yetişkinlik önemine kadar aralıklı zamanlarda yoğun uyku dönemleri olabilir.

Bu dönemler kimi zaman normal olabilirken kimi zamanda da tehlikeli bir durum diyebiliriz.

Sürekli ve derin şekilde uyku halinde olmak bazı rahatsızlıkların habercisi olabilmektedir.

Böyle bir durum yaşıyorsanız bunun sebeplerinin neler olabileceğini veya nelerden kaynaklanabileceğini ele aldık.

Olması gerekenden fazla uyumak veya uyku isteğinin olması hipersomnia olarak bilinir. Bu hastalık normalin dışında her an her zaman uyku isteğinin olması veya uykuya dalmak gibi durumlarla meydana gelir.

Aşırı uykusuzluk nasıl bir rahatsızlık olarak görülüyor ve ciddiye alınıyorsa aşırı uyku hali ve uyumak da o kadar ciddiye alınmalıdır.

Böyle süreçler yaşayanların doktor gözleminde olması veya doktor ile beraber bir tedaviye başlaması sağlık için önemlidir ve öncelik olarak görülmesi gerekir.

Aşırı uyku hali aralıklı olarak ortaya çıkabilir fakat önemli olan bu sürecin sıklığı ve süresidir. Aşırı uykuya eğilimli olmak yorgunluk gibi faktörlerden kaynaklanabileceği gibi bazı ciddi hastalıkların habercisi de olabilir.

İşte bu ayrımları az çok yapmanızı kolaylaştıracak sebepleri ele aldık:

1) Uyku düzensizliği

2) Depresyon

3) Stres Yoğun çalışma hali

4) Huzursuz bacak sendromu

5) Aşırı kafein tüketimi

6) Yetersiz beslenme

7) Susuzluk

8) Aşırı alkol tüketimi

9) Kullanılan ilaçların yan etkileri

10) Uyku apnesi

11) Aşırı kilo

12) Hareketsizlik

13) Baş ağrısı

14) Vitamin eksikliği

15) Kalsiyum eksikliği

16) Demir eksikliği

17) Kansızlık

18) Hamilelik dönemi

19) Yaşlılık dönemi

20) Bebeklik dönemi

Sürekli uyku halinde olmaya sebep olan vitamin eksiklikleri nelerdir?

Aşırı uyku halinde olmanın ya da uyku isteğinde olmanın genelde vitamin eksikliğinden kaynaklanma durumu da olur.

Sürekli uykuya ihtiyaç duymak vücutta vitamin ve mineral dengesizliğinden kaynaklanır. B6, B2, B12 vitaminleri eksikse sürekli olarak uyku ihtiyacı hisseder ve uyursunuz.

Tabii bu duruma tek başına vitaminlerin sebep olacağını düşünmek doğru değildir çünkü magnezyum eksikliği de bu belirtileri taşımanıza sebep olur.

Bu eksiklikliklerinizin olup olmadığını kendiniz kolay anlayamayacağınız için her şeyi doktor gözeyiminde ve doktorun verdiği reçetelerle ilerlemeniz sağlıklı olacaktır.

Bebeklik, hamilelik ve yaşlılık döneminde olanların normal olarak algılanan uyku süresinden daha uzun uyku süreleri vardır o yüzden dönemlerdeki kişilerin uykusu genelde pek problemli olmaz bunu unutmamakta fayda var.

Yine de olması gerekenden daha fazla uyku eğilimi gözlemleniyorsa doktora görünmek sağlıklı olacaktır.

Sürekli uyku halinde olma durumuna ne iyi gelir?

C vitamini içeren yiyecekler tüketme

Kan yapan yiyecekler tüketme

Kalsiyum kaynağı yiyecek ve içecek tüketimi

B vitamini takviyesi

Kahvaltı öğününü atlamamak

Enerji veren gıdaları tercih etmek

Bol su tüketimi

Meyve tüketimi

Çay ve kahve gibi kafeini bol yiyecek ve içecekleri sık tüketmeme

Düzenli uyku saati

Limonlu su tüketimi

Soğuk su ile yüz yıkama

Spor yapmak

Depresyon gibi süreçlerin içindeyseniz doktordan destek alarak uykuya yönelmenize sebep olan ruhsal problemlerden kısa sürede uzaklaşmak

Yoğun uyku durumu dönem dönem yaşayabileceğimiz bir süreç olabilir bunları engellemek için yukarıda bahsettiğimiz süreçleri izleyebileceğiniz gibi aynı zamanda doktordan destek almak da önceliğiniz olmalı.

Bu yazdığımız süreci yönetebileceğiniz takviyeleri de doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmamalısınız.

Sağlıkla kalın!