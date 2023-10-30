Ayakta uyuyanlar buraya! Sebebini öğrenince doktora koşacaksınız...

Bebeklik döneminden yetişkinlik önemine kadar aralıklı zamanlarda yoğun uyku dönemleri olabilir.
Bu dönemler kimi zaman normal olabilirken kimi zamanda da tehlikeli bir durum diyebiliriz.
Sürekli ve derin şekilde uyku halinde olmak bazı rahatsızlıkların habercisi olabilmektedir.
Böyle bir durum yaşıyorsanız bunun sebeplerinin neler olabileceğini veya nelerden kaynaklanabileceğini ele aldık.
Olması gerekenden fazla uyumak veya uyku isteğinin olması hipersomnia olarak bilinir. Bu hastalık normalin dışında her an her zaman uyku isteğinin olması veya uykuya dalmak gibi durumlarla meydana gelir.
Aşırı uykusuzluk nasıl bir rahatsızlık olarak görülüyor ve ciddiye alınıyorsa aşırı uyku hali ve uyumak da o kadar ciddiye alınmalıdır.
Böyle süreçler yaşayanların doktor gözleminde olması veya doktor ile beraber bir tedaviye başlaması sağlık için önemlidir ve öncelik olarak görülmesi gerekir.
Aşırı uyku hali aralıklı olarak ortaya çıkabilir fakat önemli olan bu sürecin sıklığı ve süresidir. Aşırı uykuya eğilimli olmak yorgunluk gibi faktörlerden kaynaklanabileceği gibi bazı ciddi hastalıkların habercisi de olabilir.
İşte bu ayrımları az çok yapmanızı kolaylaştıracak sebepleri ele aldık:
1) Uyku düzensizliği
2) Depresyon
3) Stres Yoğun çalışma hali
4) Huzursuz bacak sendromu
5) Aşırı kafein tüketimi
6) Yetersiz beslenme
7) Susuzluk
8) Aşırı alkol tüketimi
9) Kullanılan ilaçların yan etkileri
10) Uyku apnesi
11) Aşırı kilo
12) Hareketsizlik
13) Baş ağrısı
14) Vitamin eksikliği
15) Kalsiyum eksikliği
16) Demir eksikliği
17) Kansızlık
18) Hamilelik dönemi
19) Yaşlılık dönemi
20) Bebeklik dönemi
Sürekli uyku halinde olmaya sebep olan vitamin eksiklikleri nelerdir?
Aşırı uyku halinde olmanın ya da uyku isteğinde olmanın genelde vitamin eksikliğinden kaynaklanma durumu da olur.
Sürekli uykuya ihtiyaç duymak vücutta vitamin ve mineral dengesizliğinden kaynaklanır. B6, B2, B12 vitaminleri eksikse sürekli olarak uyku ihtiyacı hisseder ve uyursunuz.
Tabii bu duruma tek başına vitaminlerin sebep olacağını düşünmek doğru değildir çünkü magnezyum eksikliği de bu belirtileri taşımanıza sebep olur.
Bu eksiklikliklerinizin olup olmadığını kendiniz kolay anlayamayacağınız için her şeyi doktor gözeyiminde ve doktorun verdiği reçetelerle ilerlemeniz sağlıklı olacaktır.
Bebeklik, hamilelik ve yaşlılık döneminde olanların normal olarak algılanan uyku süresinden daha uzun uyku süreleri vardır o yüzden dönemlerdeki kişilerin uykusu genelde pek problemli olmaz bunu unutmamakta fayda var.
Yine de olması gerekenden daha fazla uyku eğilimi gözlemleniyorsa doktora görünmek sağlıklı olacaktır.
Sürekli uyku halinde olma durumuna ne iyi gelir?
C vitamini içeren yiyecekler tüketme
Kan yapan yiyecekler tüketme
Kalsiyum kaynağı yiyecek ve içecek tüketimi
B vitamini takviyesi
Kahvaltı öğününü atlamamak
Enerji veren gıdaları tercih etmek
Bol su tüketimi
Meyve tüketimi
Çay ve kahve gibi kafeini bol yiyecek ve içecekleri sık tüketmeme
Düzenli uyku saati
Limonlu su tüketimi
Soğuk su ile yüz yıkama
Spor yapmak
Depresyon gibi süreçlerin içindeyseniz doktordan destek alarak uykuya yönelmenize sebep olan ruhsal problemlerden kısa sürede uzaklaşmak
Yoğun uyku durumu dönem dönem yaşayabileceğimiz bir süreç olabilir bunları engellemek için yukarıda bahsettiğimiz süreçleri izleyebileceğiniz gibi aynı zamanda doktordan destek almak da önceliğiniz olmalı.
Bu yazdığımız süreci yönetebileceğiniz takviyeleri de doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmamalısınız.
Sağlıkla kalın!