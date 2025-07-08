Ayda 10 bin liraya sıfır motosiklet: Stoklar bitmeden yetişin

Honda, Temmuz 2025’te motosiklet severler için heyecan verici bir kampanya başlattı.

Türkiye pazarındaki güçlü varlığını sürdüren marka, bu ay boyunca geçerli olacak kampanyalarıyla hem yeni sürücülere hem de motosiklet tutkunlarına cazip fırsatlar sunuyor.

Honda’nın dikkat çeken modelleri arasında yer alan şehir içi yakıt dostu PCX125 ile performansıyla öne çıkan CB500 Hornet, kampanyanın yıldızları arasında bulunuyor.

Bu modellere özel olarak sunulan sıfır faizli finansman seçenekleriye özel indirimli fiyatlar, sınırlı süreliğine geçerli olacak.

FAİZSİZ 12 AY TAKSİT İMKANI

Şehir içi kullanımda performans ve konforuyla öne çıkan PCX Deluxe ve PCX Standart modelleri için %0 faizle 12 ay taksit imkanı devrede.

PCX Deluxe: 125.000 TL tutar için 12 ay taksitle, aylık yaklaşık 10.416 TL

PCX Standart: 175.000 TL tutar için 12 ay taksitle, aylık yaklaşık 14.583 TL

Taksitli alımlar, Honda’nın anlaşmalı olduğu seçili bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

31 TEMMUZ SON GÜN!

Honda’dan yapılan açıklamaya göre kampanya, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Müşterilerin kampanya sürecini kaçırmaması için en yakın Honda yetkili satıcısı ile doğrudan iletişime geçmeleritavsiye ediliyor.