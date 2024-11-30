Bacak ve kalçaya sürün, selülitin canına okuyun...

Yağmur Dinç

Selülit kilo alıp verilerek vücudun çatlaması ve portakal kabuğu gibi görünmesine denir.

Yapılan tahminlere göre kadınların %80-90'ında ergenlikten sonra hayatlarının bir döneminde yüksek olasılıkla selülit gelişir.

Bu görüntüden rahatsız olanlar, medikal işlemler yerine doğal bir çözüm arayışına giriyor. Öyle ki, evde uygulanacak yöntemlerle selülit geçer mi geçmez mi merak ediliyor.

Evde yapacağınız basit yosun maskeleri ile selülit sorununuzu çözebilirsiniz.

SELÜLİT SİLEN MASKE

Yosunlar, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından zengindir ve cilt üzerinde sıkılaştırıcı ve detoks etkisi yapabilir.

İşte evde yapabileceğiniz basit bir selülit giderici yosun maskesi tarifi:

Yosun Maskesi Tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kuru yosun (mavi-yeşil yosun veya deniz yosunu tercih edebilirsiniz)

2 yemek kaşığı saf zeytinyağı (ya da hindistancevizi yağı)

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı kahve telvesi (isteğe bağlı, selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir)

Yarım limon suyu (cildin canlanmasına yardımcı olur)

Uygulanışı

Kuru yosunu biraz sıcak suyla ıslatın ve yumuşaması için birkaç dakika bekleyin.

Yumuşamış yosunu, zeytinyağı, bal ve kahve telvesi ile karıştırın. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Karışıma son olarak yarım limonun suyunu sıkın ve tekrar karıştırın.

Maskeyi selülitli bölgelere (örneğin; bacaklar, kalçalar) nazikçe masaj yaparak uygulayın. Masaj hareketleri kan dolaşımını artırmaya yardımcı olacaktır.

Maskeyi cildinizde yaklaşık 20-30 dakika bekletin.

Ilık su ile maskeyi durulayın ve cildinizi nemlendirici bir kremle nemlendirin.