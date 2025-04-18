Bakanlık Duyurdu: Beşiktaş Kulübü’nün lisanslı ürünü yasaklandı! Mağazalardan toplatılıyor

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Beşiktaş Kulübü’nün resmi satış mağazası olan Kartal Yuvası’nda satılan bir ürün, güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle güvensiz ürün listesine girdi.

“Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt” adıyla satışta olan ve 1.199 TL fiyatla sunulan çocuk giyim ürünü, TS EN 14682 güvenlik standardına aykırı bulunarak yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık açıklamasında ürünün, küçük çocuklar için risk teşkil eden detaylar barındırdığına dikkat çekildi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Özellikle boyun, göğüs ve şapka bölgesinde yer alan büzme ipleri ve kordonlar, çocuk güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yasaklama kararının temelini oluşturdu.

Güvensizlik gerekçesi olarak şu maddeye vurgu yapıldı:

“TS EN 14682 Standardı Kısım 3.2.1: Küçük çocuk amacı ile giysiler; şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel kordonlar veya dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır.”