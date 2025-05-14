Bakanlık ifşaladı: Vitamin diye satılan ürünlerde bakın ne çıktı

Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde ortaya çıkan skandal tabloyu kamuoyuyla paylaştı.
"Vitamin" ve "kolajen" etiketiyle raflarda yer bulan bazı takviye edici gıdanın içerik analizinde, vaadedilen maddelerin izine dahi rastlanmadı.
Bakanlık tarafından açıklanan ifşa listesinde yer alan ürünlerin, içeriklerinde beyan edilen aktif bileşenleri taşımadığı netleşti.
BU ÜRÜNLERE DİKKAT
BCL Ocaps marka vitamin içeren takviye edici gıda ve CFP Collagen Forte Premium Tablet takviye edici gıdada beyan edilen madde tespit edilmedi.
İşte o ürünlerin detayları: