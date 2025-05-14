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Bakanlık ifşaladı: Vitamin diye satılan ürünlerde bakın ne çıktı

Bakanlık ifşaladı: Vitamin diye satılan ürünlerde bakın ne çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlerle mücadelesini sürdürüyor. Son denetimlerde, vitamin ve kolajen diye satılan ürünlerde bakın ne tespit edildi.