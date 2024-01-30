Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? Uzmanlar uyarıyor Tam mevsimindeyken balık tüketenlerin sıklıkla yaptığı bir hata var; limon sıkmak... Balığa sıkılan limon, bakın neye sebep oluyor!

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Sağlıklı bir yaşam için düzenli balık tüketimi önem arz eder.

Balık çeşitlerine göre değişmekle birlikte bağışıklık sistemimizi korur, vücudumuzun omega 3 kaynağını sağlar, zihni geliştirir ve hücreleri onarır.

Tam da mevsimi gelmişken balık tüketmenin doğru bir şekilde yapılması da gerekir.

Balığın faydalarını öldürmemek adına sıklıkla yapılan bir hata konusunda uzmanlar uyarıyor.

Limon sorunsalı

"Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı" sorusu, sıklıkla araştırılıyor.

Damak tadına göre değişen bu tercihi sağlık açısından da değerlendirmek gerekiyor.

Tüketenlerin büyük bir kısmı, balığı limon sıkarak yemeyi seviyor. Ancak bazı uzmanlara göre balığın üstüne limon sıkılmaz.

Limon, omega-3 ile etkileşime girdiğinde onu bozar, etkisini yitirmesine neden olur.

Bazıları ise limonu balığa sıkabilirsiniz görüşünde.

Limonun içerisindeki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki Omega-3 yağ asidinin vücutta kullanımını artırır.

Tercih yine de sizin...