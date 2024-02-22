Balıktan sonra 1 kaşık helva yiyin, olacakları izleyin Balığın yanında tahin helvası tüketimi, uzun zamandır bir gelenek olarak bilinir. Ancak pek çok kişi bunun nedenini bilmiyor. Balığın üzerine helva yemek bakın ne işe yarıyor…

ensonhaber.com

Balık mevsiminin açılmasıyla birlikte tezgahlarda renk cümbüşü yaşanıyor.

İri iri lüferler, minik hamsiler ve her biri lezzet şöleni sunan balık çeşitleri, sofralarımızı süslüyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan balık, sağlık deposu olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

Halk arasında en çok sorulan sorulardan biri de “Balığın yanında ne yenir” sorusu. Cevabını hepiniz biliyorsunuzdur: Tahin helvası.

Balık restoranlarında yemekten sonra helva servisi yapılmasının özel bir sebebi var.

Halk arasında sıkça duyulan "Balıktan sonra helva yiyin ki, balık öldüğünü anlasın" şakasının ardında yatan gerçek, sağlıklı bir dengenin korunmasıyla ilgili.

İşte balıktan sonra helva yenmesinin sebebi…

Balıktan sonra neden helva yenir?

Denizde biriken kirlilikler nedeniyle balıkların içinde ağır metaller bulunabilir. İşte burada devreye giren helva, vücuda geçen ağır metalleri temizleyerek zehri atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda vücudun fosfor miktarını dengeleyerek mide asitini düzenler.

Balık tüketimi sonrası halsizlik veya şişkinlik hissi yaşanabilir. Bu durumda kan şekerinin düştüğü düşünülebilir. İşte helva, düşük kan şekeri seviyelerini yükselterek normale dönmeyi sağlar. Sindirimi düzenleyerek mideyi rahatlatır ve vücuda hızlı bir enerji sağlar.

Balık ve helva ikilisi, sağlık sorunlarını çözmek ve vücudu dengelemek için pratik bir çözüm sunar. Şimdi siz de balık ziyafetlerinizin ardından bir kaşık helva ile sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.