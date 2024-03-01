Bamyanın üstüne sıkın, salya sümük olmayacak... Küçükken sevilmeyen ancak büyüdükçe can çektiren sebze bamya, doğru pişirilmediğinde salyalı olabiliyor. İşte bu yöntem sayesinde bamya yemeğiniz asla salyalanmayacak.

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Bamya son yıllarda bilim dünyası tarafından da popüler hale geldi ve birçok araştırmanın konusu oldu.

B ve C vitamini, potasyum, folik asit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengin bir besin olan bamya, doğru pişirilmediğinde salyalı oluyor.

Bamyanın salyalanmaması için ne yapılır sorusu, pişirmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Limon suyu

Bamyanın uçlarını kesin ve gerekirse lifli olabilecek kısımlarını çıkarın. Dondurulmuş bamya kullanıyorsanız, buzdolabından çıkarın ve birkaç dakika çözülmesi için bekletin.

Bamyaların üzerine yarım limonun suyunu ilave edip biraz bekletirseniz, sümüksü yapısını engellersiniz.

Limon suyu, bamyanın salyalanmasını önleyecektir.