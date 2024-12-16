Hüseyin Topuz

2025 yılına yaklaştığımız günlerde banka promosyonu konusu yeniden gündeme geldi.

Bankalar tarafından emekli ve çalışanlara verilen promosyon paralarının helal mi yoksa haram mı olduğu konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Arama motorlarında "Banka promosyonu almak helal mi?" ve "Banka promosyonu caiz mi?" şeklindeki sorular hakkında aramalar hız kazandı.

Banka promosyonları konusu adeta vatandaşları ikiye bölmüş durumda. Peki bankaların verdiği promosyonu almak haram mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu "Banka Promosyonu caiz midir?" sorusuna verdiği cevap ile merakları giderdi.

İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Soru

Bankaların verdiği promosyonu almak haram mı?



Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

"Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."