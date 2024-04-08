Bayram mesaisi ne kadar, kaç TL 2024? 1 günlük mesai ücreti Ramazan Bayramı tatilinde çalışmaya devam edecek olan işçiler, alacakları mesai ücretini öğrenmek istiyor.Peki bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte mesai hesaplama yöntemi 2024

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2024 yılında Ramazan Bayramı 10-13 Nisan'da kutlanacak.

Kamu personeli için ise 9 günlük bir tatil ilan edildi.

Bazı sektörlerde yapılan iş gereğince üretimin veya hizmetin devam etmesi gerektiği için çalışma da devam edecek. Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de eklenecek.

Bu kapsamda bayramda çalışacak olanlar alacağı ücreti hesaplıyor.

Peki, bayram mesai ücreti ne kadar, kaç TL? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte detaylar...

Mesai ücreti ne kadar?

Resmi ve dini tatillerde işçi çalıştırılırsa karşılığının nasıl ödenmesi gerektiği iş kanununun 47. Maddesi ile düzenlenmektedir.

İş Kanununu Madde: 47

“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”

Bayram mesaisi 2024

2024 yılı için günlük brüt ücret 666,75 TL olarak bilinirken net günlük kazanç ise 566,73 TL'dir.

Bayram mesailerinde günlük mesai süresinin altında çalışılsa dahi işçi ilave 1 yevmiyeye hak kazanır.