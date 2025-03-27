Bayramda hastaneler açık mı 2025? Sağlık ocakları, aile hekimleri, eczaneler…

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tatili, bu yıl idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldı.

Tatil süresince sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Özellikle hastane, sağlık ocağı (aile sağlığı merkezi) ve eczane gibi sağlık kuruluşlarının bayramda açık olup olmayacağı araştırılıyor.

Peki, Ramazan Bayramı'nda hastaneler açık mı? İşte detaylar...

2025 BAYRAMDA HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek. Ancak poliklinikler kapalı olacak ve normal muayene hizmeti verilmeyecek.

Eczaneler ise bayram boyunca kapalı olacak, ancak nöbetçi eczaneler açık olacak. Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek.

Sağlık ocakları ve aile hekimlikleri ise bayram süresince hizmet vermeyecek.