Beklenen müjde geldi; Herkese ücretsiz olacak

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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli eğitim hizmetlerinden biri olan Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), yeni dönem kayıtlarını başlattı.

Her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz eğitim fırsatları sunan bu kurslar, Konya'da yaşam kalitesini artırmak isteyenler için önemli bir fırsat yaratıyor.

Kurslar, yüz yüze eğitimlerin yanı sıra uzaktan eğitim seçenekleriyle de katılımcılara ulaşacak.

Katılımcılar, sanat, meslek edinme, kişisel gelişim gibi birçok alanda eğitim alarak yeni beceriler kazanabilecekler. İşte kayıt sürecine ilişkin detaylar:

KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz eğitim hizmeti sunan Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), 21 Ocak itibarıyla yeni dönem kayıtlarını almaya başladı.

KOMEK’te katılımcılar, başarıyla tamamladıkları kursların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalarını almaya hak kazanıyor.

Bu sertifikalar, katılımcılara hem mesleki gelişim hem de yeni beceriler kazandırmak adına önemli fırsatlar sağlıyor.

Başvurular, 3 Şubat tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek.