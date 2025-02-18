Benfica - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor!
İlk maçta Fransa'da Benfica, Monaco'yu 1-0 mağlup etmişti. Şimdi gözler rövanş maçına çevrildi.
18 Şubat 2025 Salı günü Portekiz'de oynanacak karşılaşmada, temsilcimiz Kerem Aktürkoğlu’nun forma giyip giymeyeceği büyük merak konusu.
Benfica, ev sahibi avantajını kullanarak turu garantilemek, Monaco ise deplasmanda 2 farkla galip gelerek Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırmak istiyor.
Futbolseverler, Benfica-Monaco maçının saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve takımların muhtemel 11’lerini merak ediyor.
BENFİCA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında Benfica ile Monaco kozlarını paylaşacak. Dev mücadele bu akşam saat 23.00’de başlayacak.
Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin; Santos, Otamendi, Silva, Carreras; Amdouni, Kokcu, Barreiro, Akturkoglu; Pavlidis, Cabral
Monaco: Majecki; Kehrer, Salisu, Mawissa, Henrique; Camara, Coulibaly; Akliouche, Ben Seghir, Minamino; Biereth