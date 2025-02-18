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Benfica - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

Benfica - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Fransa temsilcisi Monaco’yu ağırlayacak. Peki, dev maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…