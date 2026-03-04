Efsane dizi sinemaya taşınıyor: İşte Game of Thrones filmi için ilk detaylar

Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones efsanesi, dizilerin ardından beyaz perdeye geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Warner Bros. stüdyoları tarafından geliştirilen yeni film projesi, dizinin geniş evrenini sinema salonlarına taşımak için resmi hazırlık aşamasına girdi.

Projenin senaryo geliştirme sürecinde olduğu ve ilk somut adımların atıldığı duyuruldu.

SENARYO BEAU WİLLİMON’A EMANET

Projenin en dikkat çekici detaylarından biri, senaryo koltuğunda oturan isim. House of Cards dizisinin yaratıcısı ve Andorgibi güçlü yapımlarda imzası bulunan ödüllü senarist Beau Willimon, filmin hikayesini kurgulamak için görevlendirildi.

Sektörden gelen bilgilere göre, Willimon’un kaleme aldığı senaryo taslağı stüdyo yönetimine sunuldu bile.

Willimon’un politik gerilim türündeki ustalığının, Westeros’un entrika dolu doğasıyla nasıl birleşeceği şimdiden büyük merak konusu.

FATİH AEGON’UN FETHİ ANLATILABİLİR

Henüz resmi bir olay örgüsü kesinleşmemiş olsa da, filmin odak noktasının Targaryen hanedanlığının kurucusu "Fatih Aegon" (I. Aegon) olacağı belirtiliyor. Orijinal Game of Thrones dizisinde anlatılan olayların birkaç yüzyıl öncesine odaklanacak olan film, Aegon’un kız kardeşleri ve ejderhalarıyla birlikte Westeros kıtasını tek bir krallık altında topladığı efsanevi fethini konu alacak.

Bu dönem, HBO’nun yayındaki yan dizileri olan House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms projeleri için de temel oluşturan Targaryen mirasının en görkemli yıllarını temsil ediyor.

DEV SATIŞ SÜRECİ BELİRSİZLİK YARATIYOR

Filmin geleceğini etkileyebilecek en önemli unsur ise sektördeki büyük dönüşüm. Warner Bros.’un Paramount Pictures ve Skydance ortaklığına satılma süreci, geliştirme aşamasındaki projelerin akıbetine dair soru işaretleri doğuruyor.

Olası birleşme sonrasında yeni yönetimin bazı projeleri iptal etme ihtimali bulunsa da, Paramount CEO’su David Ellison’ın yüksek film üretim hedefi, markanın vizyon şansını güçlendiriyor.

Yaklaşık 110 milyar dolarlık dev anlaşmanın tamamlanmasının ardından projenin kaderi netleşecek.