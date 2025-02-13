Berat Kandili'nde okunacak dualar 2025! Berat gecesi özel duası...

Yağmur Uçar

Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."

Müslümanların ellerini semaya yükselttiği bu gecede okunacak özel dualar da araştırılıyor.

Peki; Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? İşte Berat gecesi okunması gereken dualar...

BERAT KANDİLİ DUASI

Hz. Muhammed’in (SAV) Berat Kandilinde şu duayı okuduğu rivayet edilir:

“"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

“Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

BERAT GECESİ OKUNACAJ TÜRKÇE DUA

“Ey kalplerimizin sahibi olan Rabbimiz!

Rahmet ve mağfiretinin âlemleri kuşattığı üç aylar mevsiminin bu kutlu Berat Gecesinde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sana halimizi arz ediyoruz, bizlere merhametinle muamele eyle, bizleri dergâhından boş çevirme Allah’ım! İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, bizleri affeyle Allah’ım!

Azabından affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz, bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve Sensiz bırakma Allah’ım! Sen, affedicisin, affetmeyi seversin. Affeyle bizi Allah’ım!

Ey sonsuz kudretiyle her şeye muktedir olan Rabbimiz, şu anda tüm yeryüzünü kuşatan bir salgın karşısında senden yardım istiyoruz, Peygamberlerinin, günahsız kullarının, mazlumların dualarına icabet ettiğin gibi bizlere de imdad eyle Allah’ım! Ağır hastalıklarla imtihan olurken yakarışlarına icabet ederek sıhhat ve izzet ihsan eylediğin Eyyüb Peygamberin duasıyla sana yalvarıyoruz; “Biz bir musibete düçar olduk, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” bizlere de sıhhat ve afiyet lütfeyle ya Rabbi! İman, cesaret ve tevekkülünü insanlığa örnek gösterdiğin Ashab-ı Kehf’in duasıyla sana niyaz ediyoruz; “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır”

Bütün dünyayı saran bu musibet karşısında bizlere inâyetini lutfeyle Allah’ım! Ya Rabb, biliyoruz ki şifası olmayan hiçbir dert yoktur, en kısa zamanda bu salgın hastalığın devasını bulmayı müyesser eyle Allah’ım! Şifa için çalışan bilim insanlarımıza yardımını lütfeyle, muvaffakiyetler nasip eyle Allah’ım! Şafii ismi celilinle tüm hastalarımıza şifalar ihsan eyle Allah’ım!

Ya Rabb, bu zor zamanlarda, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan hekimlerimize ve tüm sağlık görevlilerimize yardım eyle, onlardan razı ol Allah’ım! Onları her türlü tehlike ve musibetlerden muhafaza eyle Allah’ım! Tüm emek ve fedakârlıklarını sadakayı cariye olarak kabul eyle Allah’ım! Dünyada ve ahirette en büyük nimet ve mükâfatlarını onlara lütfeyle Allah’ım!

Ya Rabb, bu zor zamanda ülkemizin ve milletimizin selameti için çalışan bütün kamu görevlilerimize yardım eyle Allah’ım! Ya Rabb, Bu zor zamanda sabır, feraset ve metanetle üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışan aziz milletimizin her bir ferdine rahmet, bereket ve inayetini lütfeyle Allah’ım!

Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah’ım!

Dünya imtihanımızı kolaylaştır, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ver Allah’ım!