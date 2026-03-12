Berdül'acüz tarihleri: Kocakarı soğukları nedir, işte bilinmeyen hikayesi

Mart ayıyla birlikte halk arasında “kocakarı soğukları” olarak bilinen Berdül-Acüz günleri yeniden gündeme geldi.

Baharın yaklaşmasına rağmen kısa süreli sert soğukların yaşandığı bu dönem, her yıl mart ayında görülüyor.

Halk arasında kocakarı soğukları olarak bilinen bu soğuklar, Miladi Takvime göre 11-17 Mart 2025 tarihleri arasındaki günlerde, ayrıca 30 Mart gününde görülüyor.

Peki Berdül-Acüz yani kocakarı soğukları nedir, neden bu isimle anılır? İşte hikayesi...

KOCAKARI SOĞUKLARI HİKAYESİ

Berdül-Acüz ya da halk arasında bilinen adıyla “kocakarı soğukları”, mart ayında kısa süreli sert hava dalgalarıyla kendini gösteriyor. Bu doğa olayı, tarih boyunca farklı rivayetlerle anlatılmış.

Arap kaynaklarına göre, yaşlı bir kâhin kadın, kışın son günlerinde aniden bastıracak soğukları önceden bildirdiği için bu günler “Berdü’l-Acûz” olarak anılmıştır.

Başka bir rivayete göre, sekiz oğlu olan bir dul kadın, çocuklarından evlenmesini ister. Oğulları ise, “Sekiz gece boyunca dışarıda dayanabilirsen seni evlendiririz” der. Kadın yedinci gecede soğuğa dayanamayarak hayatını kaybeder ve bu sert hava koşulları onun adıyla anılır.

Bir diğer anlatı ise, yaşlı bir kadının yedi keçisinin bu günlerde donarak ölmesi üzerine soğukların ona atfedildiğini ifade eder.