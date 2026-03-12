Son teravih ne zaman kılınacak? 2026 Ramazan’ın son günü

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Türkiye genelinde milyonlarca kişi hem bayram hazırlıklarını sürdürüyor hem de Ramazan’ın son ibadet vakitlerini merak ediyor.

Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından vatandaşlar, 2026 yılı için son sahurun ne zaman yapılacağını, son iftarın hangi gün gerçekleşeceğini ve son teravih namazının hangi tarihte kılınacağını araştırmaya başladı.

İşte Ramazan ayının son günlerine ilişkin merak edilen tarihler…

2026 RAMAZAN’IN SON SAHUR, SON İFTAR VE SON TERAVİH TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla tamamlanacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.

Müslümanlar, Ramazan ayının son iftarını 19 Mart Perşembe akşamı yapacak. Son sahur ise 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece yapılacak.

Ramazan boyunca yatsı namazının ardından cemaatle kılınan teravih namazının sonuncusu ise 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı eda edilecek.