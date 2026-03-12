TOKİ İstanbul kontenjanları 2026: Genç, Emekli ve Diğer kategorisi konut ihtimalleri

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin sosyal konut projesi için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sürecine çevrildi.

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, başvurdukları kategoride kaç konut ayrıldığını ve kontenjan dağılımını araştırmaya başladı.

Özellikle genç, emekli, engelli ve şehit yakını kategorilerinde ayrılan konut sayısı merak edilirken, başvuru sayısına göre konut çıkma ihtimali de en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Peki TOKİ 2026 İstanbul projesinde kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL KONTENJAN DAĞILIMI 2026

TOKİ’nin İstanbul’daki 100 bin konut projesinde kontenjan dağılımı şu şekilde tahmin ediliyor:

Engelli vatandaşlar: 5 bin konut

Emekliler: 20 bin konut

Gençler: 20 bin konut

Üç çocuklu aileler: 10 bin konut

Diğer başvuru sahipleri: 45 bin konut

KONUT ÇIKMA İHTİMALLERİ

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut projesinde kategorilere göre konut çıkma ihtimalleri de ortaya çıktı.

Buna göre engelli kategorisinde 46 bin 350 başvuruya karşılık 5 bin konut ayrılırken, konut çıkma ihtimali yaklaşık yüzde 10,79 olarak hesaplanıyor.

Emeklilerde ise 158 bin başvuruya karşılık 20 bin kontenjan bulunuyor ve bu kategoride konut çıkma ihtimali yüzde 12,60 seviyesinde.

Gençler kategorisinde 240 bin başvuruya karşılık 20 bin konut yer alırken, ihtimal yüzde 8,33 olarak öne çıkıyor.

Üç çocuklu aileler için ayrılan 10 bin kontenjana 59 bin başvuru yapılırken bu grupta konut çıkma ihtimali yüzde 16,79 ile diğer kategorilere göre daha yüksek görünüyor.

En yoğun başvurunun olduğu diğer kategoride ise yaklaşık 1 milyon 35 bin başvuruya karşılık 44 bin 242 konut bulunuyor ve konut çıkma ihtimali yüzde 4,27 olarak hesaplanıyor.

Engelli vatandaşlar: %10,79

Emekliler: %12,60

Gençler: %8,33

Üç çocuklu aileler: %16,79

Diğer başvuru sahipleri: %4,27