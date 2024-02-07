Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet ve Hapoel Tel Aviv, EuroCup A Grubu 18. Hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Basketbolseverler Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv mücadelesinin detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup A Grubu'nda oynadığı 17 maçta 9 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor.
Öte yandan Hapoel Tel Aviv ise EuroCup A Grubu'nda 17 maçta aldığı 12 galibiyet 5 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.
Peki, Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman?
Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı 7 Şubat Çarşamba (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak. Ljubljana Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.