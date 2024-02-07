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Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup A Grubu 18. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ve Hapoel Tel Aviv karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın detayları..