Beşiktaş'ın efsanesi futbolu bıraktı: İşte yeni mesleği

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolculuğunda birçok kulüpte görev alan İbrahim Üzülmez, bu kez spor dünyasıyla değil, girişimcilik hamlesiyle gündeme geldi.

Daha önce Elazığspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve MKE Ankaragücü gibi takımlarda görev yapan tecrübeli isim, son olarak Iğdır FK ile yollarını ayırmıştı.

Sahalardaki temposunu iş dünyasına taşıyan Üzülmez, yeni kebap salonu açtı.

ŞENOL GÜNEŞ DE KATILDI

İbrahim Üzülmez, İstanbul Bostancı’da hizmete açtığı Pergeli adlı restoranının açılışında spor camiasını bir araya getirdi.

Açılışa, Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Şenol Güneş ile eski takım arkadaşı Recep Çetin de katıldı.