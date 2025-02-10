Beşiktaş'ın yeni transferi Florian Neuhaus kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Topuz

Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen Alman orta saha oyuncusu Florian Neuhaus ile anlaştı.

Bild'in haberine göre Beşiktaş transfer için Alman oyuncu ve Borussia Mönchengladbach ile anlaşma sağladı.

Habere göre Neuhaus, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olacak.

Bild'deki haberde 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 2.9 milyon Euro olduğu belirtildi.

Bu transferin ardından Florian Neuhaus hakkında aramalar hız kazandı. Peki kimdir Florian Neuhaus? İşte merak edilenleri...

Florian Neuhaus kimdir?

Florian Neuhaus orta saha pozisyonunda görev yapan Alman milli futbolcudur.

16 Mart 1997 yılında Almanya'da dünyaya gelen 27 yaşındaki Florian Neuhaus profesyonel kariyerine 2016 yılında 1860 Münih II takımında başladı.

Florian Neuhaus profesyonel futbol kariyerinde 1860 Münih, Borussia Mönchengladbach ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giymiştir.

2018/2019 sezonundan bu yana Borussia Mönchengladbach forması giyen Neuhaus bu sezon sadece 9 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.

Neuhaus, oyun kurucu yetenekleri, pas becerisi ve oyun görüşüyle tanınır. Hem hücum hem de savunma yönü güçlü olan bir orta saha oyuncusudur.