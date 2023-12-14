Beyni mum gibi eritip bitiriyor! Geri dönüşü yok, sakın tüketmeyin... Beyin sağlığına zarar veren besinler arasında ilk sırayı işlenmiş şarküteri ürünleri çekiyor. Salam, sosis, sucuk gibi özellikle kasap ürünü olmayan paketli gıdalar, beyni çürütüyor.

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Vücudun yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmesi için beyin en önemli organdır.

Beynin görevlerini yapması için ise sağlıklı olması gerekir.

Beynimiz, beslenme şeklimizden doğrudan eklenir.

Bilinç, motor becerileri, hafıza, konuşma, solunum ve çok daha fazlası sağlıklı bir beyin sayesinde gerçekleşir.

Nöroloji Akademisi’nin yaptığı çalışmalara göre, yağlı ve şekerli gıda tüketimi beynin 4 günlük bir sürede eski yetisini kaybetmesine neden oluyor.

Beyni adeta eriten besinler arasında ise bakın hangileri var...

Ağzınıza sürmeyin

Yapılan araştırmalarda işlenmiş sucuk, salam ve sosis gibi et ürünlerinin sinir sistemini olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Özellikle çocukların ve gençlerin bu gıdalardan uzak durması öneriliyor.

İşlenmiş şarküteri gıdaları sonucunda beyinde dejeneratif beyin bozuklukları ortaya çıkıyor.

İleri yaşlarda yaşanan alzheimer gibi hastalıkların nedenleri arasında bu ürünlerin yer aldığı biliniyor.